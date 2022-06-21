Минниханов: Нужно предусмотреть ответственность жильцов за порчу общедомового имущества

Необходимо предусмотреть ответственность жильцов за порчу общедомового имущества. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сферы ЖКХ с участием главы государства Владимира Путина.

«Считаем важным предусмотреть меры ответственности граждан за ненадлежащее пользование общедомовым имуществом, воспитывая таким образом ответственного собственника. Часто жители совершают акты вандализма, оставляя мусор, рисуя надписи и вскрывая помещения общедомового имущества, а устранять последствия обязана управляющая компания», – сказал руководитель республики.

По его мнению, следует наделить управляющие компании полномочиями по привлечению к ответственности собственников и пользователей жилья и внести соответствующие изменения в законодательство.

«Одной из крупных и социально значимых является программа капитального ремонта многоквартирных домов. Для ее эффективной реализации следует расширить перечень разрешенных видов работ, в том числе по ремонту имущества, не являющегося общедомовым. Кроме того, необходима синхронизация программы капремонта жилья с программой модернизации коммунальной и транспортной инфраструктуры», – подчеркнул Президент РТ.

Минниханов убежден, что нужно расширить требования к квалификационному отбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта. Поэтому он попросил изменить процесс их отбора. «Мы поддерживаем конкурентную среду и осуществление работ подрядчиками, которые выполняют работу качественно и за меньшие средства», – отметил он.

Президент РТ добавил, что существуют проблемы с капитальным ремонтом домов – объектов культурного наследия. «Взносов, накопленных жильцами, недостаточно для проведения работ из-за их высокой стоимости. Поэтому на эти дома требуется дополнительные финансовые ресурсы», – пояснил он.

По данным объектам руководитель республики предложил упростить требования к проектированию и ремонту, а также сократить до 30 дней сроки прохождения историко-культурной экспертизы.

Минниханов заметил, что важно также помочь собственнику квартиры в контроле качества оказания жилищных услуг. Для этого, по его словам, нужно расширить полномочия государственного жилищного надзора, установить контроль над деятельностью региональных операторов, подрядных организаций, владельцев спецсчетов, в том числе за накоплением средств.

«Когда денежные средства, накапливаются на спецсчетах не у регионального оператора, то они могут расходоваться ежегодно. А когда возникает необходимость выполнения дорогих видов работ, например, замена лифтов, население обращается к власти и региональному оператору. Кроме того, нужно ввести контроль над управляющими организациями за проведением текущего ремонта. Сегодня управляющие компании могут не полностью расходовать средства, предусмотренные на его проведение», – заключил руководитель республики.