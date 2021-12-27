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Ру Тат
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Официальная хроника
27 декабря 2021  12:19
Егор Никитин

Минниханов: Нужно обучать профессионалов и создавать условия для их жизни в РТ

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В ближайшие годы республике предстоит решить вопрос кадров для дальнейшего роста экономики. Процесс должен идти с двух сторон: как от учебных заведений, так и от самих предприятий. Об этом на итоговой пресс-конференции с республиканскими и федеральными СМИ рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что недавно состоялось заседание Совета безопасности республики, одной из ключевых тем которого была кадровая политика. Вопрос привлечения молодежи в трудовые профессии является одним из стратегически значимых для Татарстана с учетом развитой промышленности региона. 

«Я дал поручение разработать программу по подготовке специалистов, которые сегодня нужны отраслям нашей экономики. Но здесь движение должно быть с двух сторон. Если руководитель предприятия говорит, что у него некому работать, то нужно посмотреть на это предприятие – какие там условия труда, какая зарплата, перспективы роста», – объяснил свою позицию Минниханов. 

В то же время, отметил Президент РТ, в современных условиях нужно готовить специалистов высокого уровня, которые смогут без раскачки влиться в рабочий процесс предприятий. 

«То есть, с одной стороны, мы должны повысить качество подготовки кадров, а с другой стороны, нужно создать все условия для этих специалистов: хорошее жилье, высокую зарплату и так далее. Этот баланс нужно соблюсти», – резюмировал Президент РТ.
 

#подготовка кадров #Рустам Минниханов
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