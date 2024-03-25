Минниханов: Нужно интегрировать науку в образовательную деятельность в сфере культуры

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В условиях глобальных вызовов вопрос осмысления национального культурного кода, механизмов его трансляции лежит в основе национальной безопасности страны. Об этом сказал Раис РТ Рустам Минниханов, открывая заседание Совета по культуре и искусству.

Руководитель республики отметил, что реализация этой задачи невозможна без комплексных научных исследований, их интеграции в текущую деятельность учреждений культуры.

Многие учреждения республики проводят исследования по вопросам национальной идентичности и самосознания, сохранению и передаче потомкам культурных традиций, однако работа зачастую разрознена или дублируется.

«Результаты исследований остаются в стенах учреждений, не собираются в единую открытую научную базу, соответственно, не могут быть эффективно использованы. Нет системы и в тематике многочисленных научных конференций. Как правило, они носят узковедомственный характер и не имеют широкого общественного резонанса», — указал на проблему Минниханов.

Он также подчеркнул, что есть проблемы в части подготовки молодых ученых и обеспечения преемственности гуманитарной научной школы. Темы дипломных и научных работ оторваны от практики и их последующего применения.

«Наша задача — обеспечить интеграцию научной работы в образовательную деятельность в сфере культуры и искусств, повышение активности и эффективности культурно-просветительской деятельности. Сегодня как никогда важно единство в данном направлении, особенно в части проводимой нами работы в рамках объявленного в республике Года научно-технологического развития», — приводит слова Раиса его пресс-служба.