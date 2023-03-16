Минниханов: Нужно донести потребности венчурного рынка до руководства страны

Основой для успешного развития отечественного рынка венчурных инвестиций в изменившихся внутренних и внешних условиях является динамичное поддержание обратной связи с государством. Это позволит обеспечить участникам отрасли необходимые правовые и регуляторные условия, подтолкнет инвесторов и стартапы для более активной совместной работы. Такое мнение на пленарной сессии Российского венчурного форума в Казани высказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель республики отметил, что санкционное давление и внешние ограничения не ослабили интерес к теме венчурных инвестиций в нашей стране. Наоборот, ситуация ухода с рынка ряда зарубежных игроков открыла дорогу для новых, более активных и заинтересованных участников.

«Появилось очень много людей, которые заинтересованы», — подчеркнул Минниханов.

Раис РТ добавил, что после обхода организованной на форуме выставки, где были представлены свыше 50 проектов, претендующих на инвестиции, он отмечает повышение их качественного уровня из года в год.

«Многие из них — очень жизненные и востребованные. Нам нужно осуществить технологический прорыв, и у нас есть много инициативных людей, которые могут решать эти вопросы. Важно, что форум дает возможность прямого обсуждения всех вопросов отрасли. Мы должны эти мысли, в том числе по мерам поддержки, донести до руководства страны. Я тоже готов подключиться к этой работе», — обратился к участникам панельной дискуссии Рустам Минниханов.

В завершение Раис Татарстана поблагодарил всех участников форума, пожелав им продуктивной работы на полях мероприятия и успешного налаживания новых деловых связей.