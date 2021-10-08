Минниханов: Нужна четкая координация строительства жилья и программ развития территории

В Татарстане в ближайшие 10 лет планируется построить более 30 млн кв. метров жилья. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным Посланием к Государственному Совету республики.

По его словам, эта задача потребует серьезных финансовых средств. Вместе с тем наряду с национальными проектами и федеральными адресными программами Правительством страны приняты дополнительные меры — так называемое инфраструктурное меню. Он поставил задачу максимально воспользоваться новыми инструментами.

«Вместе с тем зачастую интересы застройщиков не соотносятся со стратегическими планами развития территории. В результате внутри агломераций наблюдается перегрузка транспортной сети, нехватка инженерной, социальной инфраструктуры, разбалансированность рынка труда. Нужна четкая координация вопросов жилищного строительства и программа развития территории», — подчеркнул Минниханов.

По его словам, для комплексного развития территорий следует продолжить работу с федеральным центром по строительству крупных вылетных магистралей из Казани, развитию Большого Казанского кольца, проекту «Большой Зеленодольск» и развитию Лаишевского узла.

«В целом сегодня благодаря поддержке Президента и Правительства РФ республика участвует в формировании транспортного каркаса страны. Это строительство дорог М12 „Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург“ с мостовым переходом рядом с Казанью через реку Волгу. М7 — это серьезнейший проект с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов. Сколько мы этот вопрос ставили! Сегодня эта тема практически в программе. Программа автомагистрали „Шали – Бавлы“ — она тоже, мы видим, что найдет поддержку. Это проекты, которые позволят в целом изменить нашу республику, сделать ее более компактной, более эффективной», — отметил Президент.