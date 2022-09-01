Минниханов: Новый газопровод в Тукаевском районе обеспечит газом 120 домов в Круглом Поле

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии газопровода в Тукаевском районе. Объект, построенный по программе социальной газификации, позволил бесплатно подвести газ к 120 участкам в поселке Круглое Поле.

«В рамках социальной газификации газ бесплатно подведен к 120 земельным участкам, проложено более 9 км распределительных сетей, установлен газораспределительный пункт», — заявил руководитель РТ.

Он напомнил, что программа социальной газификации проводится по инициативе Президента России Владимира Путина и поблагодарил главу государства за возможность бесплатной догазификации территорий.

В этом году в республике по программе догазификации будет подключено 11 тысяч домохозяйств.