Минниханов: Новый этиленовый комплекс НКНХ планируется запустить в 2024 году

Компания СИБУР продолжает реализацию инвестиционных проектов на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе». Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

В том числе, по словам руководителя республики, ведется модернизация заводов этилена и поликарбонатов, строятся энергогенерирующие мощности.

«В 2024 году планируется запуск нового комплекса по производству олефинов ЭП-600», — сказал Минниханов.

Кроме того, он напомнил, что СИБУР и особая экономическая зона «Алабуга» подписали соглашение о создании индустриального парка в Нижнекамске. «Спектр выпускаемой „Нижнекамскнефтехимом” продукции создает широкие возможности для развития производств в смежных отраслях. Мы благодарны компании СИБУР за серьезные намерения и готовы оказывать поддержку для развития производств на территории республики», — заверил Президент Татарстана.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание помимо депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, главы общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.