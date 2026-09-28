Минниханов: Новая мечеть станет архитектурным украшением столицы Татарстана

Знаковым событием года стало освещение патриархом Кириллом восстановленного храма Николы Тульского, сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Это еще один важный этап в деле возрождения казанского Богородицкого монастыря – жемчужины христианского мира. Продолжается работа по увековечению в республике исторического события – 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В Казани уже ведется подготовка площадки под строительство одноименной мечети», – сказал он.

Мусульманский комплекс станет еще одним архитектурным украшением столицы Татарстана, подчеркнул он.