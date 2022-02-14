Минниханов: Нижнекамску нужен комплексный план развития города и района

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Нижнекамскому району РТ необходим комплексный план развития территории, который отражал бы все проблемы, волнующие живущих здесь людей. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии районного Совета.

«У нас идет большой отток молодежи, такая же проблема в Альметьевске, Набережных Челнах. Этот вопрос требует комплексного подхода. Это хорошие рейтинговые учебные заведения, это перспективы трудоустройства и доходы, это комфортные условия для жизни… Мы должны разработать программу в части развития города и района с учетом тех вопросов, которые сегодня есть», — сказал Минниханов.

Ранее в своем докладе руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин предложил принять программу «Нижнекамск-60», которая будет включать 60 реальных больших проектов. Он напомнил, что Нижнекамск будет отмечать 60-летие в 2026 году.

«Наша главная цель — из центра нефтехимии республики вырасти до статуса столицы нефтехимической отрасли России», — пояснил Муллин.