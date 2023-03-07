Минниханов: Низкая зарплата не позволяет привлекать в отрасль АПК молодых специалистов

Доля молодежи среди работников сельского хозяйства в Татарстане составляет менее 10%. В прошлом году на селе остался только 61 выпускник аграрного образовательного учреждения. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Мы ежегодно готовим порядка 2 тыс. специалистов для АПК, у нас два вуза и 23 учреждения среднего профессионального образования. Низкий уровень заработной платы не позволяет привлекать в отрасль молодых специалистов», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что Минсельхозпроду вместе с предприятиями республики необходимо пересмотреть меры стимулирования для вовлечения молодых специалистов в сельское хозяйство.

Уровень обеспеченности кадрами сельхозотрасли составляет 79–96%, самая большая потребность наблюдается в зоотехниках, агрономах и ветеринарных врачах, добавил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

«Для решения проблем нехватки специалистов необходимо включаться в программу целевой подготовки кадров», — убежден он.

По словам министра, в прошлом году субсидированы расходы предприятий на обучение и практику студентов на общую сумму 12,7 млн рублей. В программе приняли участие 107 предприятий и 400 студентов. В этом году данная мера поддержки сохранена.

Кроме того, молодым специалистам предусмотрены единовременные выплаты в размере 300 тыс. рублей для выпускников вузов и 150 тыс. рублей для выпускников ссузов. Будущим специалистам также полагается в течение года ежемесячная доплата в 7,5 тыс. рублей.

«За прошлый год общий объем поддержки молодых специалистов составил 21 млн рублей», — отметил Зяббаров.