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Общество 27 сентября 2024 10:13

Минниханов: Ни одну просьбу от семей наших воинов нельзя оставлять без внимания

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Ни одна просьба от семей татарстанских бойцов не должна оставаться без внимания. Главная задача - обеспечить наших защитников уверенностью в безопасности их близких. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в обращении к Госсовету РТ.

«В то время, когда наши воины защищают Родину на передовой, главная задача – обеспечить их уверенность и спокойствие за своих близких. Еще более важной является забота о семьях погибших бойцов. Все установленные меры поддержки и льготы должны неукоснительно предоставляться. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Формальный подход здесь недопустим», - подчеркнул Минниханов.

На новые вызовы жители республики отвечают сплоченностью и гражданской солидарностью, оказывая помощь фронту, нашим соотечественникам из приграничных регионов, а также подшефным городам – Лисичанску и Рубежному, добавил Раис РТ.

#Послание Госсовету РТ 2024
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