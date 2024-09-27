Минниханов: Ни одну просьбу от семей наших воинов нельзя оставлять без внимания

Ни одна просьба от семей татарстанских бойцов не должна оставаться без внимания. Главная задача - обеспечить наших защитников уверенностью в безопасности их близких. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в обращении к Госсовету РТ.

«В то время, когда наши воины защищают Родину на передовой, главная задача – обеспечить их уверенность и спокойствие за своих близких. Еще более важной является забота о семьях погибших бойцов. Все установленные меры поддержки и льготы должны неукоснительно предоставляться. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Формальный подход здесь недопустим», - подчеркнул Минниханов.

На новые вызовы жители республики отвечают сплоченностью и гражданской солидарностью, оказывая помощь фронту, нашим соотечественникам из приграничных регионов, а также подшефным городам – Лисичанску и Рубежному, добавил Раис РТ.