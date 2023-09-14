Минниханов: Ни одна проблема участников СВО и их семей не должны оставаться без внимания

Ни одна проблема и жизненная ситуация участников СВО и их семей не должны оставаться без внимания. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ.

«Крайне важно окружить заботой всех участников СВО и их семьи, в особенности семьи погибших», – сказал руководитель республики.

Минниханов заметил, что в Татарстане уже налажена работа по оказанию всесторонней помощи, в том числе по организации отдыха и оздоровления детей, обеспечению местами в детсадах, освобождению от родительской платы, по предоставлению бесплатного горячего питания в образовательных организациях.

Кроме того, предоставляются все виды социальной, юридической и психологической помощи.

«Благодарны руководителям предприятий, где принято решение о сохранении рабочих мест участников СВО с выплатой заработной платы», – отметил Раис РТ.

Он подчеркнул, что задача органов власти, предприятий, организаций – оперативно и качественно решать возникающие вопросы, оказывать максимальное содействие созданному в этом году республиканскому филиалу Государственного фонда «Защитники Отечества».