Минниханов: Несмотря на санкционное давление, мы сохранили темпы промпроизводства

Промышленное производство в Татарстане за 2022 год выросло на 6,6%, а объемы отгруженной продукции суммарно составили свыше 4,6 трлн рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что таких результатов республика добилась благодаря своевременной поддержке производителей со стороны Правительства страны.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы сохранили темпы промышленного производства — 106,6%. Этот высокий результат достигнут благодаря сформированному в предыдущий год запасу прочности и оперативным антикризисным мерам», — заявил Раис Татарстана.

Он похвалил предприятия республики, которые в непростых условиях смогли сохранить трудовые коллективы, и отдельно отметил те производства, которые приняли активное участие в помощи мобилизованным и их семьям.