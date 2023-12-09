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Минниханов: Неприятие коррупции должно формироваться с раннего возраста
Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.
«Уважаемые татарстанцы!
9 декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
В Российской Федерации противодействие коррупции является важнейшей государственной задачей. Антикоррупционные задачи поставлены перед всеми уровнями и ветвями власти и служат приоритетом как в законодательной, так и в правоприменительной работе.
В Татарстане проводится большая работа в этом направлении. В соответствии с основными принципами антикоррупционной политики ведутся мероприятия по обеспечению открытости, прозрачности и публичности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Значительному снижению коррупционных проявлений способствует цифровизация. Высокую эффективность в этой части демонстрируют республиканские системы электронного информационного взаимодействия населения с органами власти при предоставлении государственных услуг, «Народный контроль», «Инцидент-менеджмент», региональная информационная система закупочных процедур и другие.
Безусловно, противодействие коррупции – комплексная и системная работа, которая не сводится только к результатам деятельности правоохранительных органов. Крайне важно продолжать в целом работу по развитию в обществе антикоррупционного сознания. Неприятие коррупции должно формироваться с раннего возраста: сначала – в семье, затем – в школе и в высших учебных заведениях.
Убежден, активное неприятие обществом коррупционных проявлений, неравнодушие, осознание личной ответственности за позитивные преобразования в стране – залог успешного развития России», – говорится в обращении.
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