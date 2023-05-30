Минниханов: Необходимо повышать экономическую эффективность малых нефтяных компаний

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел совещание с руководителями малых нефтяных компаний республики. Участники встречи обсудили итоги работы в I квартале 2023 года и задачи дальнейшего развития, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На совещании присутствовали руководители малых нефтяных компаний и компании «Татнефть», представители федеральных структур, а также руководители и сотрудники министерств, Администрации Раиса РТ и Аппарата Кабинета Министров РТ.

Рустам Минниханов заметил, что итоги I квартала текущего года приходится подводить «в условиях перестройки торговых маршрутов». В целом по Татарстану, по его словам, ситуация в I квартале была стабильной.

«Сегодня наша общая задача — продолжить планомерную работу по нефтедобыче в Татарстане, в том числе выполнять все программы по бурению и обустройству месторождений, обеспечить безопасные условий труда, принимать меры по повышению экономической эффективности самих компаний», — подчеркнул Раис РТ.

Минниханов также напомнил, что сейчас следует усилить дальнейшую работу по внедрению новых отечественных технологий в нефтедобыче и повышению компетенций специалистов компаний.

Первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Нефтеконсорциум» Олег Вышенский доложил об итогах работы малых нефтяных компаний Республики Татарстан в I квартале 2023 года и задачах дальнейшего развития.

В свою очередь руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин сообщил о выполнении малыми нефтяными компаниями требований промышленной и экологической безопасности в 2022 году.

Руководитель Центра моделирования Центра технологического развития компании ПАО «Татнефть» Зоя Лощева рассказал о цифровизации проектирования и разработки нефтяных месторождений. А глава уфимской группы компаний «Крезол» Булат Байметов сделал доклад об отечественном комплексе для гидроразрыва пласта.

В ходе совещания также было сказано о том, что в июле в Татарстане состоится традиционный Нефтяной саммит. Кроме того, с 27 июля по 7 августа 2023 года в Альметьевске пройдет Всероссийская олимпиада юных геологов.