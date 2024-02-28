Минниханов: Необходимо очень серьезно поработать по недоимке средств

Объем средств, который был сформирован на территории Татарстана в 2023 году – 1,5 трлн рублей. В этот показатель входят как налоговые, так и страховые, и таможенные взносы, рассказал сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы Раис РТ Рустам Минниханов. Руководитель республики добавил, что эти цифры формируют федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты.

«На 1 января, хотя до 15 млрд мы дошли, мы упали до 11,8 млрд рублей. Недоимка только по Казани – 5,4 млрд рублей. Сегодня не только миллиард – каждые 100 млн очень востребованы» - прокомментировал Минниханов.

Он также отметил, что в будущем необходимо очень серьезно поработать по недоимке средств.