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Минниханов: Необходимо очень серьезно поработать по недоимке средств
Объем средств, который был сформирован на территории Татарстана в 2023 году – 1,5 трлн рублей. В этот показатель входят как налоговые, так и страховые, и таможенные взносы, рассказал сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы Раис РТ Рустам Минниханов. Руководитель республики добавил, что эти цифры формируют федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты.
«На 1 января, хотя до 15 млрд мы дошли, мы упали до 11,8 млрд рублей. Недоимка только по Казани – 5,4 млрд рублей. Сегодня не только миллиард – каждые 100 млн очень востребованы» - прокомментировал Минниханов.
Он также отметил, что в будущем необходимо очень серьезно поработать по недоимке средств.
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