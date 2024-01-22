Минниханов: Необходимо исключить коррупцию на всех этапах строительства

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане необходимо обеспечить эффективное использование бюджетных средств и исключение возможности коррупционных и иных злоупотреблений на всех этапах строительства — от разработки проектных решений до непосредственной приемки работ. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минстроя республики.

«И, конечно, должно соблюдаться качество выполненных работ. Должны быть более жесткие решения и по проектным работам, и инспекция Госстройнадзора должна быть более пристальной», — сказал он.

Минниханов также отметил, что следует не допускать случаев завышения стоимости оборудования и материалов, объемов выполняемых работ.

Кроме того, важно готовить правильные техзадания, а также собирать точную информацию по детским садам и школам, которые строятся, чтобы в них не было завышений по местам. «Собрать с округи данные по нужному количеству перед строительством. И то же самое относится к капитальному ремонту», — подчеркнул Раис Татарстана.