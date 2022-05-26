Минниханов: Нефтехимия — это точка роста нашей республики

Нефтехимическая промышленность — это одна из основ роста и развития Татарстана, заявил Президент РТ Рустам Минниханов во время посещения Ледового дворца «Нижнекамскнефтехим».

«Согласно нашей Стратегии развития-2030, нефтехимия — это одна из важнейших точек роста республики. И мы движемся в этом направлении», — сказал руководитель республики, выступая на Дне химика в Нижнекамске.

Минниханов напомнил, что сейчас нефтехимия производит 40% всей промышленной продукции в регионе. Он также выразил уверенность в том, что все отраслевые партнеры РТ обязательно воплотят в жизнь все намеченные планы.

«Ещё раз хочу поздравить вас с праздником и пожелать, чтобы наша страна процветала. И ваша доля в этом будет очень велика», — сказал Президент Татарстана, обращаясь к собравшимся.

Руководитель республики также вручил почетные награды и объявил о присвоении звания «Заслуженный химик РТ» лучшим работникам отрасли за многолетний добросовестный труд.

Минниханов отдельно отметил высочайший уровень организации праздничного мероприятия. «Не могу не поблагодарить организаторов этого прекрасного шоу и праздника, который украсил этот день», — подчеркнул он.

Ледовый дворец в Нижнекамске становится площадкой для празднования Дня работника химической промышленности уже в десятый раз. В этом году жителям и гостям города было представлено красочное ледовое шоу, которое поставил серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, продюсер и хореограф Илья Авербух.