Минниханов: Нефтегазохимический комплекс – основа экономики Татарстана

Основой экономики и технологического лидерства Татарстана выступает нефтегазохимический комплекс. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Предприятия отрасли занимают значимую долю в объеме нефтехимической продукции страны, формируют более 45 % республиканского объема промышленности, системно развивают дальнейшую переработку сырья, диверсифицируют свои производства и инвестируют в новые направления работы», – сказал он.

Приоритетной задачей является реализация проектов по импортозамещению, в том числе в сфере биотехнологий на новой ОЭЗ «Зеленая Долина», сказал Минниханов.