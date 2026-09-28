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Экономика 28 сентября 2026 11:51

Минниханов: Нефтегазохимический комплекс – основа экономики Татарстана

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Основой экономики и технологического лидерства Татарстана выступает нефтегазохимический комплекс. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Предприятия отрасли занимают значимую долю в объеме нефтехимической продукции страны, формируют более 45 % республиканского объема промышленности, системно развивают дальнейшую переработку сырья, диверсифицируют свои производства и инвестируют в новые направления работы», – сказал он.

Приоритетной задачей является реализация проектов по импортозамещению, в том числе в сфере биотехнологий на новой ОЭЗ «Зеленая Долина», сказал Минниханов.

#ПосланиеМинниханова2026 #нефтегазохимический комплекс
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