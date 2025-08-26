Минниханов: Нефтегазохимический комплекс формирует пятую часть доходов бюджета РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нефтегазохимический комплекс Татарстана остается основой экономики республики, формируя пятую часть доходов бюджета. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарной сессии Татарстанского нефтегазохимического форума.

«По итогам прошлого года в Татарстане добыто 33,8 млн тонн нефти, и около двух третей от этого объема перерабатывается на двух крупных объектах: «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК», – отметил Минниханов.

По его словам, локомотивом отрасли является компания «Татнефть», которая за 75 лет прошла путь от первых скважин на Ромашкинском месторождении до технологического лидера, стабильно обеспечивающего добычу около 30 млн тонн нефти в год.

Минниханов подчеркнул, что компания активно внедряет современные технологии добычи, включая методы увеличения нефтеотдачи пластов, горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта. И все это – несмотря на высокую степень выработанности ресурсной базы.

Помимо этого, компания уделяет особое внимание цифровизации и автоматизации производства, реализует проекты импортозамещения стратегического уровня в нефтехимии, биотехнологии, энергетике.

«Татнефть» – наша гордость, инвестиции которой способствуют росту валового регионального продукта, созданию рабочих мест, развитию технологий, тем самым обеспечивая устойчивость экономики Татарстана», – заметил Минниханов.

Он также констатировал, что сегодня перед нефтяной отраслью стоят такие серьезные вызовы, как истощение традиционной ресурсной базы, освоение высоковязкой и сверхвязкой нефти, внедрение экологически ответственных технологий, а также развитие цифровых и интеллектуальных месторождений.

«Для решения данных задач нам важно скоординировать свои усилия в науке, образовании, промышленности и развивать интеграцию с международными партнерами. Мы готовы к широкой кооперации и открытому обмену знаниями и передовыми практиками. Уверен, наше мероприятие поможет обозначить дальнейшее видение развития нефтегазового комплекса в сегодняшних условиях», – заключил Раис Татарстана.