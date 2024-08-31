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Минниханов: Нефтегазовый сегмент – это основа экономики нашей республики
Татарстанский нефтегазохимический форум, который был посвящен Году научно-технологического развития в республике, прошел на высоком уровне. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства.
«На высоком уровне провели нефтегазохимический форум. Он был посвящен Году научно-технологического развития в Татарстане. Я считаю, что очень неплохо отработали», – сказал руководитель республики.
Он напомнил, что 1 сентября отмечается еще и День работников нефтяной и газовой промышленности.
«Нефтегазовый сегмент – это основа экономики нашей республики. Мы очень благодарны за их вклад, который они вносят в благополучие нашей республики», – сказал Раис РТ.
Он уточнил, что в республике в нефтегазодобывающей отрасли заняты более 20 районов, и отметил их работу.
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