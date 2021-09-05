Минниханов: Нефтедобыча уже более 75 лет является одной из ключевых сфер экономики РТ

фото: пресс-служба Президента РТ

Добыча нефти уже более 75 лет остается одной из ключевых областей экономики Татарстана. При этом важно, что нефтяники не только добывают «черное золото», но и вносят большой вклад в развитие республики. Об этом, поздравляя работников нефтяной и газовой промышленности, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В этот день я прежде всего хочу поблагодарить ветеранов отрасли, тех, кто в непростых условиях создавал в республике нефтяное производство, закладывал фундамент для успехов и достижений будущих поколений», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой руководителя РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что работники данной отрасли развивают нефтепереработку, нефтехимию, машиностроение, информационные технологии, а также вносят большой вклад в создание комфортной среды для населения республики.

«Работники нефтегазовой отрасли — это высококвалифицированные профессионалы, искренне любящие свое дело, — добавил Президент Татарстана. — Татарстанские нефтяники не раз доказывали, что им по силам решение сложнейших задач, реализация самых смелых и амбициозных проектов. И я уверен, что впереди у нефтегазовой отрасли республики множество новых ярких побед».

В заключение он пожелал работникам нефтяной и газовой промышленности успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.