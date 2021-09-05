Минниханов: Нефтедобыча уже более 75 лет является одной из ключевых сфер экономики РТ
Добыча нефти уже более 75 лет остается одной из ключевых областей экономики Татарстана. При этом важно, что нефтяники не только добывают «черное золото», но и вносят большой вклад в развитие республики. Об этом, поздравляя работников нефтяной и газовой промышленности, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«В этот день я прежде всего хочу поблагодарить ветеранов отрасли, тех, кто в непростых условиях создавал в республике нефтяное производство, закладывал фундамент для успехов и достижений будущих поколений», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой руководителя РТ.
Рустам Минниханов напомнил, что работники данной отрасли развивают нефтепереработку, нефтехимию, машиностроение, информационные технологии, а также вносят большой вклад в создание комфортной среды для населения республики.
«Работники нефтегазовой отрасли — это высококвалифицированные профессионалы, искренне любящие свое дело, — добавил Президент Татарстана. — Татарстанские нефтяники не раз доказывали, что им по силам решение сложнейших задач, реализация самых смелых и амбициозных проектов. И я уверен, что впереди у нефтегазовой отрасли республики множество новых ярких побед».
В заключение он пожелал работникам нефтяной и газовой промышленности успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.