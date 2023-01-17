Минниханов: Нефтедобыча еще надолго останется базовой отраслью экономики Татарстана

Нефтедобывающая отрасль еще долгое время будет оставаться базовой отраслью экономики Татарстана. Она вносит значительный вклад в формирование ВРП, доходов бюджетной системы и повышение благосостояния населения. Об этом на заседании международного наблюдательного совета научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» в КФУ заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Деятельность республиканского центра направлена на разработку эффективных технологий поиска, разведки и освоения залежей углеводородного сырья. Они должны обеспечить страну запасами доступной нефти и газа как на новых малоизученных территориях Арктики, так и в пределах уже существующих крупных месторождений», — заметил руководитель РТ.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

По его словам, в условиях новой экономической реальности важно оценить результативность работы центра, а также его дальнейшие перспективы и скорректировать его программу для дальнейшего развития.

Центр «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» является одним из 10 объектов мирового уровня, созданных в России. Однако в первую очередь, подчеркнул Минниханов, его разработки должны найти применение на территории Татарстана — в «Татнефти» и малых нефтяных компаниях.

«Нефтедобывающая промышленность является и в обозримом будущем останется базовой отраслью экономики Татарстана. Ее вклад в формирование ВРП, доходов бюджетной системы, а значит — и благосостояние населения трудно переоценить. Таким образом, деятельность центра будет иметь большое значение для долгосрочных перспектив не только научно-технологического, но и социально-экономического развития нашей республики», — объяснил Президент Татарстана.

На заседании участники утвердили изменения в программе создания и развития научного центра мирового уровня и заслушали несколько докладов от участников мероприятия.