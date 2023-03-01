Минниханов о «ЧВК Редан»: «Недопустимо давать поднимать голову деструктивным сообществам»

Коллегия Минмолодежи Татарстана в этом году впервые прошла на территории экстрим-парка «УРАМ»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане появятся палаточные лагеря в формате глэмпингов и кемпингов

Коллегия Минмолодежи Татарстана в этом году впервые прошла на территории экстрим-парка «УРАМ». Перед началом мероприятия был организована выставка с основными достижениями работы ведомства. Кроме того, Раису Татарстана Рустаму Минниханову провели экскурсию по крытой части учреждения, где он пообщался с юными спортсменами и их родителями. На официальной части о результатах и планах работы Минмолодежи рассказал глава ведомства Ринат Садыков. Традиционно, много слов было сказано о грядущей летней оздоровительной кампании. В республике будет реализован уникальный для России проект: создадут палаточные лагеря в формате кэмпингов и глэмпингов.

«Учитывая, что все большую популярность среди юного населения приобретают палаточные лагеря, с этого года республиканские центры “Лето” и “Костер” совместно с Департаментом по развитию природных территорий и экотуризма приступают к разработке универсальных проектов специализированных палаточных лагерей на примере глэмпингов и кемпингов», – сказал министр.

Он напомнил, что в прошлом году программой летнего детского отдыха было охвачено более 200 тыс. юных татарстанцев. При этом порядка 50 тыс. семей воспользовались кешбэком за путевки. Общая сумма возврата составила около 570 млн рублей.

В текущем году на организацию детского летнего отдыха выделено 2,1 млрд рублей, в дополнение к этому продолжится реализация программы реновации лагерей. Так, в 2022 году удалось обновить инфраструктуру 10 объектов, в том числе были реконструированы оздоровительный лагерь «Солнышко», «Свияга», «Факел» и другие. Знаковым стал еще один новый республиканский объект – круглогодичный лагерь «Сэлэт – Ак-Барс» в Крыму.

В этом году также продолжится программа по ремонту подъездных путей к детским лагерям. За предыдущие четыре года были обновлены дороги у 51 учреждения на 4 млрд рублей, добавил Ринат Садыков.

Раису Татарстана Рустаму Минниханову провели экскурсию по крытой части учреждения, где он пообщался с юными спортсменами и их родителями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти 3 млрд рублей на совершенствование инфраструктуры

В 2023 году в Татарстане продолжится и работа над инфраструктурой учреждений молодежной политики. На реновацию объектов в 25 районах Татарстана выделено почти 3 млрд рублей. При этом в прошлом году в республике ремонтные работы проведены в 37 объектах молодежной политики на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей, сообщил Садыков.

Кроме того, заявка Татарстана была одобрена на федеральном проекте Росмолодежи «Регион для молодых», благодаря чему республика получит порядка 140 млн рублей, напомнил министр. Половину из этих средств потратят на ремонт молодежных центров в районах республики, а вторую часть – на реализацию важных татарстанских молодежных проектов, таких как создание современного медиацентра для молодых людей, добавил министр.

Отдельно Садыков остановился на программе ремонта центров психолого-педагогической помощи. Так, в прошлом году были обновлены 15 таких объектов. Он подчеркнул, что рост количества и характер звонков подчеркивает важность и востребованность этой работы, необходимость ее системного развития, напомнив, что в прошлом году центры приняли почти 23 тыс. звонков.

«Именно поэтому в 2023 году такие центры появятся в тех городах где они отсутствовали – Зеленодольск, Чистополь, Бугульма, расширится действующая сеть в Набережных Челнах и Казани», – заключил спикер.

Ринат Садыков не обошел тему специальной военной операции. По его словам, сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса объединил примерно 6 тыс. волонтеров со всего Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Волонтеры Татарстана собрали более 918 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

В своем выступлении глава Минмола Татарстана не обошел тему специальной военной операции. По его словам, сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса объединил примерно 6 тыс. волонтеров со всего Татарстана. Они помогли собрать более 918 тонн груза.

«Более 6 тыс. волонтеров объединились вокруг движения „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“. Они помогли собрать более 918 тонн гуманитарного груза для Донбасса, организовали работу 84 складов», — отметил Садыков.

Он подчеркнул, что в эту деятельность Минмолодежи РТ старается вовлечь в том числе и представителей той молодежи, которая считается неорганизованной.

Этот вклад был отмечен и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Молодежь принимает самое активное участие в гуманитарных миссиях на новых российских территориях, оказании помощи участникам СВО и их семьям, вынужденным переселенцам из ДНР и ДНР. Кроме того, многое сделано молодыми людьми для восстановления Лисичанска. Хочу отблагодарить всех неравнодушных граждан, кто делает свой вклад в общее дело», - сказал Минниханов.

«Более 6 тыс. волонтеров объединились вокруг движения „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“. Они помогли собрать более 918 тонн гуманитарного груза для Донбасса, организовали работу 84 складов» Фото: vk.com/yardem_rt

Финансирование одной из жилищных программ для молодых семей вырастет вдвое

Еще одной важной сферой, за которую отвечает Минмолодежи РТ – обеспчение жильем молодых семей. Так, в 2023 году финансирование одноименной программы в Татарстане увеличится вдвое. Общая сумма составит 100 млн рублей.

«Ключевой задачей государственной молодежной политики является поддержка молодых семей особенно в условиях снижения демографических показателей рождаемости. С этого года в два раза, до 100 млн рублей, увеличено ежегодное финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей». Благодаря этому в текущем году 80 молодых семей получат государственные субсидии на улучшение жилищных условий», – отметил Садыков.

Он добавил, что это не единственная жилищная программа для молодых семей в Татарстане. Всего за прошлый год более 1,1 тыс. семей получили такую господдержку. При этом уже в трех из них родились вторые дети, что, по мнению экспертов, говорит о важной роли этих программ в демографии.

Рустам Минниханов: «Особое внимание руководства Министерства по делам молодежи РТ требует вовлечение молодежи в деструктивные сообщества» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если к этой работе приходится подключаться правоохранительным органам, значит, она была плохо организована»

Перед началом выступления Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сотрудники Минмолодежи Татарстана поздравили его с днем рождения. Далее руководитель республики обозначил проблемные вопросы и определил приоритеты развития. Особое внимание Минниханов уделил профилактике негативных явлений среди молодежи. Недавнее появление ЧВК «Редан» спровоцировало беспорядки по всей стране. Подобные проявления недопустимы, и если они появились, значит, в этом направлению есть недочеты, – считает Раис Татарстана.

«Особое внимание руководства Министерства по делам молодежи РТ требует вовлечение молодежи в деструктивные сообщества. Сегодня эти процессы происходят через соцсети и мессенджеры. Мы видим попытки склонения молодых людей к правонарушениям и преступлениям. Подстрекательство происходит, в том числе, из-за рубежа», - сказал он.

Решением этой проблемы должна стать системная работа со всей молодежью. Нельзя обращать внимание только на активистов и отличников. Молодежная политика должна охватывать всю аудиторию, заявил Минниханов.

Заниматься профилактикой деструктивных проявлений должна вся сеть учреждений молодежной политики от детских лагерей до подростковых клубов и молодежных центров.

«Если к данной работе приходится подключаться правоохранительным органам, значит, она была плохо организована. Недопустимо, чтобы в Татарстане пытались поднять голову деструктивные сообщества. Асгат Ахметович[Сафаров., прим.ТИ] столько со всеми этими делами боролся и допускать снова эти проявления нельзя», - заявил Минниханов.

Одним из пунктов профилактической работы в этом направлении должно стать воспитание в молодежи любви к Родине, уважения к Отечеству и высоких нравственных идеалов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-иниформ»

«Татарстан должен стать самым активным участником “Движения первых”»

Одним из пунктов профилактической работы в этом направлении должно стать воспитание в молодежи любви к Родине, уважения к Отечеству и высоких нравственных идеалов. Ключевая роль в этом отведена новому Всероссийскому движению детей и молодежи «Движение первых», отметил руководитель республики.

Татарстан должен быть одним из флагманов развития движения и стать самым активным его участников, добавил он.

«В этом направлении министерства культуры, образования и науки, по делам молодежи, спорта и главы муниципалитетов должны работать вместе. Татарстан должен стать надежным партнером „Движения первых“ и самым активным его участником», — поручил Минниханов.

О своей готовности активно работать с новой организацией выразил министр по делам молодежи Ринат Садыков.

«В 2023 году приоритетной задачей для всех нас выступает формирование и развитие в Татарстане Всероссийского движения детей и молодежи „Движение первых“. Для эффективного запуска важного для молодежной политики проекта требуется качественно новый уровень межведомственного взаимодействия органов государственной власти, муниципалитетов, образовательных организаций всех уровней, активное включение институтов гражданского общества. В республике созданы все условия, имеется необходимая инфраструктура, большой опыт для успешной реализации задач всероссийского „Движения первых“», — заверин он.

Рустам Минниханов попросил руководство Министерства по делам молодежи РТ подготовить предложения по развитию движения «Форпост» и поисковых отрядов Фото: rcforpost.tatarstan.ru

«Мы и на селе должны обеспечивать все условия для молодежи»

Следующим проблемным вопросом, на котором остановился Раис Татарстана, стала миграция сельской молодежи в большие города. Минниханов поручил подготовить предложения по расширению соответствующей программы и сообщил, что у республики есть ресурсы, чтобы обеспечить условия для молодых людей на селе.

«Программа «Сельская молодежь» должна быть шире. Рабочие места, социальная инфраструктура должны стать привлекательными, чтобы молодые люди не перемещались в крупные промышленные центры. На селе мы тоже может организовать достойные условия. Эта тема требует комплексного подхода», - поручил Раис Татарстана.

Также он попросил руководство Министерства по делам молодежи РТ подготовить предложения по развитию движения «Форпост» и поисковых отрядов.

Отдельное внимание Минниханов уделил работе со студентами в республике. Он поручил ректорскому корпусу вузов не допускать формализма и быть максимально погруженным в вопросы, волнующих обучающихся.

В целом, подводя итоги, Раис Татарстана поблагодарил Минмолодежи РТ за проводимую работу. «Надеюсь, мы и дальше будем работать так же активно», - сказал он.

Мероприятие завершилось вручением государственных наград Республики Татарстан, ведомственных наград Федерального агентства по делам молодежи.