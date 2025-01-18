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Минниханов назвал знаковым событием присвоение Зеленодольску почетного звания
Присвоение Зеленодольску почетного звания «Город трудовой доблести» является знаковым событием. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Трудовой подвиг Зеленодольска высоко отмечен. Это знаковое событие, особенно в Год защитника Отечества», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Раис РТ напомнил, что 15 января Президент РФ Владимир Путин провел заседание Российского оргкомитета «Победа», где и было объявлено о присвоении Зеленодольску и другим городам почетного звания.
Администрации Зеленодольского района и Правительству Татарстана было предложено рассмотреть установку памятной стелы в честь этого события.
«Вклад Зеленодольска в общую победу нашей страны неоценим, и мы всегда должны это помнить», — подытожил Рустам Минниханов.
Помимо Зеленодольска, городами трудовой доблести стали Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс) и Салехард (Ямало-Ненецкий АО).
Видео: пресс-служба Раиса РТ
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