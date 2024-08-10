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Минниханов назвал задачи, которые предстоит решить новому составу Госсовета
Новому составу Госсовета Татарстана предстоит решить ряд важных задач, среди которых модернизация системы ЖКХ, развитие сферы общественного транспорта и пр. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на совещании в Доме Правительства.
«Это большое событие для нашей республики. Роль парламента будет определяющей для благополучия жителей, экономической стабильности, защиты национальных интересов и укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия», — цитирует Раиса РТ его пресс-служба.
Выборы депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва состоятся 8 сентября 2024 года.
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