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Политика 10 августа 2024 10:02

Минниханов назвал задачи, которые предстоит решить новому составу Госсовета

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Минниханов назвал задачи, которые предстоит решить новому составу Госсовета
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Новому составу Госсовета Татарстана предстоит решить ряд важных задач, среди которых модернизация системы ЖКХ, развитие сферы общественного транспорта и пр. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на совещании в Доме Правительства.

«Это большое событие для нашей республики. Роль парламента будет определяющей для благополучия жителей, экономической стабильности, защиты национальных интересов и укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия», — цитирует Раиса РТ его пресс-служба.

Выборы депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва состоятся 8 сентября 2024 года.

#Рустам Минниханов #госсовет рт
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