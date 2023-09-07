Минниханов назвал важные направления межмуниципального сотрудничества Татарстана и Китая

Татарстану и Китаю следует работать над развитием торгово-экономического сотрудничества, привлечением инвестиций, созданием совместных предприятий, а также в сфере логистики. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на форуме «РОСТКИ» в Казани.

«Благодаря личным усилиям глав двух государств, России и Китая, есть возможность максимально активно взаимодействовать на межрегиональном и межмуниципальном уровнях», – сказал руководитель республики на сессии «Города-побратимы и расширение горизонтов: успешный опыт и новые цели».

Мероприятие собрало на одной площадке представителей местных властей со всего мира для обмена лучшими практиками. Оно приурочено к 60-летию учреждения Всемирного дня породненных городов и послужит развитию диалога и сотрудничества на уровне городов-побратимов, отметил Минниханов.

По его словам, эффективное управление городами, обеспечение открытости, безопасности, экологической устойчивости и многие другие вопросы представляют большой интерес для развития межмуниципального взаимодействия.

«Казань издавна является важным связующим звеном между Зарадом и Востоком, Севером и Югом. Мы бережно храним традиции многих мировых культур, стремимся укреплять и развивать принципы добрососедства, взаимопонимания представителей разных народов и религий», – подчеркнул Раис РТ.

Он добавил, что Казань успешно развивается, занимает ведущее место во многих рейтингах, выступает площадкой для проведения крупных мероприятий.

У столицы Татарстана есть 62 города-побратима и партнеры в 23 странах, в их числе шесть городов Китая. «Заключено множество соглашений между другими нашими муниципальными образованиями», – заметил Минниханов.

Первый крупнейший международный форум «Россия – Китай» проходит в Татарстане 7 - 8 сентября.