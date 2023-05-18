Минниханов назвал Узбекистан ведущим внешнеэкономическим партнером Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

Узбекистан – это один из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром республики Жамшидом Ходжаевым, которая прошла на площадке KazanForum. Руководитель республики отметил рост объемов товарооборота и напомнил о реализации важных совместных проектов.

Укреплению сотрудничества Татарстана и Узбекистана способствуют взаимные визиты официальных и бизнес-делегаций, считает Минниханов. «У нас очень хорошие возможности для кооперации, которые мы должны эффективно использовать», – подчеркнул он, добавив, что также активно ведется сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, туризма, спорта.

Минниханов поблагодарил руководство Узбекистана за поддержку местных татар, отметив, что в Татарстана тоже уделяется большое внимание национально-культурной автономии узбеков, которая насчитывает порядка 8,8 тыс. человек.

Фото: rais.tatarstan.ru

Жамшид Ходжаев передал Раису РТ теплые слова приветствия от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Затем стороны обсудили перспективы новых совместных проектов и расширение промышленной кооперации, сообщает пресс-служба Раиса РТ.