Минниханов назвал участников «Абилимпикса» и «Профессионалов» гордостью Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил победителей и призеров чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс», а также национальных соревнований по беспилотным системам «Архипелаг». В своем канале в MAX он отметил, что участники этих турниров являются гордостью республики и из года в год добиваются высоких результатов благодаря упорству, таланту и преданности своему делу, прославляя Татарстан на всероссийском уровне.

«Вы – настоящая гордость республики! Благодаря своему упорству, таланту и преданности делу вы год за годом добиваетесь высоких результатов, прославляя Татарстан. И особенно ценно, что в соревнованиях активно участвуют наши ветераны СВО», – подчеркнул Минниханов.

Раис республики напомнил, что в прошлом году представители Татарстана завоевали 69 медалей на чемпионате «Абилимпикс» и заняли второе место в общекомандном зачете. В движении «Профессионалы» татарстанцы получили 243 медали и 72 медальона.

Кроме того, команды республики одержали победу в соревнованиях «Архипелаг», заняв первое место в командном зачете и подтвердив статус лучших операторов беспилотных летательных аппаратов в России. Минниханов отметил, что каждая награда участников является достижением всей республики.