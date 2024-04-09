Минниханов назвал Турцию одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, и республика заинтересована в том, чтобы турецкий бизнес и далее развивал свои проекты в регионе и использовал РТ как площадку для выхода на российский и евразийский рынки. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с делегацией Ассоциации российских и турецких предпринимателей.

«Искренне рад нашей встрече. Особенно приятно принимать гостей из Турецкой Республики в преддверии праздника Ураза-байрам, с которым, пользуясь случаем, хочу вас сердечно поздравить. С большинством из вас у нас уже выстроены долгие контакты — вы плодотворно работаете с нашей республикой. Конечно же, мы придаем большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Все это служит укреплению отношений между нашими государствами — Россией и Турцией», — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он отметил, что наша республика стремится выступать эффективным связующим звеном между Турцией и Россией. Между РТ и республикой действует соглашение о сотрудничестве, в Казани есть Генконсульство Турции, а в Стамбуле — представительство Татарстана, также Казань имеет побратимские отношения с Анкарой, Стамбулом, Анталией, Эскишехиром.

«Турецкая Республика для Татарстана — один из ведущих зарубежных партнеров. В прошлом году наш товарооборот составил почти 3 млрд долларов США, показав высокий рост к 2022 году. Мы благодарны турецкому бизнесу, который инвестировал в республику порядка 2 млрд долларов США», — сказал Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По его словам, положительное влияние оказывает и то, что две республики связывает регулярное авиасообщение. «С каждым годом авиасообщение расширяется, и это позволяет не только туристам, но и бизнесу активно перемещаться и оперативно решать все свои вопросы», — заметил Раис РТ.

Многие турецкие компании активно работают в Татарстане, напомнил Минниханов и выразил уверенность в том, что таких проектов должно быть больше.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«И сегодняшняя встреча станет некой отправной точкой для наших с вами новых контактов и новых проектов», — резюмировал он.

Представители делегации Ассоциации российских и турецких предпринимателей во главе с председателем правления Эрдемом Аджаем прибыли в Казань с рабочей поездкой для ознакомления с инвестклиматом региона и налаживания новых деловых контактов (8-10 апреля 2024 года). Они проведут ряд встреч и круглых столов в Торгово-промышленной палате РТ, посетят Единый презентационный центр республики, также состоятся встречи в Агентстве инвестиционного развития РТ, передает пресс-служба Раиса РТ.