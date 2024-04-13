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Минниханов назвал три обязательные вещи для поддержки молодежи в Татарстане
Раис РТ Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Москве, встретился с татарстанцами — студентами Высшей школы экономики.
«Продолжаем традицию встречаться со студентами из Татарстана, обучающимися в московских вузах. Сегодня посетили Высшую школу экономики. Здесь учится более 600 наших земляков. Приятно слышать от руководства высокую оценку успеваемости наших ребят», — написал в своем телеграм-канале Минниханов.
Как уточнила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова, сейчас в вузе обучаются 646 выходцев из республики. Университет готовит экономистов высшей квалификации для науки, системы высшего образования, государственной службы и предприятий.
Раис Татарстана осмотрел университетский кампус на Покровке, ему провели экскурсию по основным залам, рассказали об истории здания.
В настоящее время в вузе действует «Клуб татарской молодежи НИУ ВШЭ — ТатарIn», в него входят 230 студентов. Здесь можно узнать о культуре и традициях татарского народа.
Студенты смогли задать вопросы Рустаму Минниханову. В частности, их интересовали татарстанские вузы, их привлекательность в сравнении с другими университетами страны, программы поддержки молодежи, действующие в республике.
«Самое главное для молодежи — образование. У нас много государственных программ поддержки, — ответил Минниханов. — Наша задача создать хорошие образовательные центры, причем не только в столице в Казани. Нижнекамск, например, это нефтехимия, в Альметьевске современный кампус Высшей школы нефти. Кроме того, молодежи нужна комфортная и качественная среда. И, в-третьих, нужно создавать рабочие места с достойной зарплатой. Вот эти три вещи основные».
Еще одна тема, поднятая в разговоре, — знание родных языков. Раис Татарстана подчеркнул, что важно бережно относиться к ним. Сохранение языка и традиций, уверен он, начинается с семьи.
«Чтобы сохранить язык — важна семья. Дома должны говорить на языке матери. Важно сохранить не только язык, но и традиции. Это язык вашей матери — вы все должны его знать», — подчеркнул руководитель республики.
Также он пообещал порекомендовать руководству татарстанских предприятий посетить московские вузы и провести встречи со студентами. Это поможет им в поиске квалифицированных специалистов.
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