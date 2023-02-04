Минниханов назвал три направления для усиления безопасности татарстанцев

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал три направления, по которым необходимо усилить контроль за безопасностью населения. Это дороги, уборка снега и наледи, а также природный газ в быту. Об этом он рассказал на совещании в Доме Правительства РТ.

«Сегодня хочу обратить внимание ответственных лиц на обеспечение безопасности пешеходов в городской среде. По информации Минздрава РТ, за январь текущего года за медицинской помощью обратились 579 человек, пострадавших из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия пешеходных зон, в том числе 298 — с переломами, 281 — с ушибами», — подчеркнул руководитель республики.

Кроме того, обратил внимание он, за последнюю неделю в «Народный контроль» поступило более 1,1 тыс. обращений по поводу уборки снега и наледи. Руководителям городов и районов, а также местным предприятиям ЖКХ необходимо усилить работу с обращениями и оперативнее реагировать на них. Особенно это касается Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Лаишевского и Спасского района, откуда поступила большая часть жалоб.

Третье направление работы — безопасность населения при использовании природного газа в быту. С начала этого года в РТ зарегистрировано 12 происшествий, связанных с отравлениями угарным газом. В результате 25 человек, в том числе 11 детей, пострадали, двое умерли.

«Только за последнюю неделю произошло четыре случая отравления угарным газом. Это Казань, Азнакаевский район и два случая в Альметьевске. В Азнакаевском районе у нас два человека погибли, пострадали пять человек, включая троих детей», — напомнил Минниханов.

В связи с этим управляющим компаниям и газовым службам нужно уделить пристальное внимание обеспечению безопасности при использовании газа в быту.