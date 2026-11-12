Минниханов назвал стройкомплекс ключевым драйвером экономики

Строительная неделя БРИКС – это эффективная площадка для открытого диалога экспертов, девелоперов, производителей стройматериалов и представителей органов власти из стран БРИКС. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии форума.

По его словам, форум открывает уникальные возможности для укрепления сотрудничества между странами, обмена лучшими практиками и совместного поиска ответов на глобальные вызовы в сфере строительства.

«Строительный комплекс – один из ключевых драйверов экономики республики и важнейший инструмент повышения качества жизни людей», – подчеркнул Минниханов.

Отвечая на вопрос о достижениях республики, Раис РТ заявил, что в 2026 году в Татарстане помимо федеральных проектов реализуется 50 республиканских программ, которые охватывают свыше 3,5 тыс. объектов во всех городах и районах.

Минниханов также отметил, что Татарстан уделяет большое внимание работе с инвесторами. Так, в республике создана развитая инвестиционная инфраструктура в виде множества площадок: особые экономические зоны, территории опережающего развития в моногородах, промпарки и промплощадки, технополисы. Причем для инвесторов в них предусмотрены налоговые, таможенные и коммерческие преференции.