Минниханов назвал патриотическое воспитание молодежи стратегической задачей

В Татарстане необходимо последовательно развивать волонтерское движение и усиливать работу по патриотическому воспитанию молодежи. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании республиканского оргкомитета по проведению мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы и Году воинской и трудовой доблести.

«Требует отдельного рассмотрения дальнейшее развитие волонтерского добровольческого движения. Сегодня в республике действуют тысячи добровольцев, которые оказывают неоценимую помощь участникам СВО. Необходимо последовательно адаптировать существующую волонтерскую инфраструктуру для поддержки семей погибших и ветеранов СВО, а также поддерживать детские и молодежные проекты, направленные на заботу о защитниках Отечества», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана также указал на важность системного подхода к поощрению волонтеров и развитию соответствующих инициатив. Отдельное внимание он уделил вопросам патриотического воспитания молодежи, подчеркнув необходимость выстраивания более эффективного диалога с подрастающим поколением.

«Одна из стратегических задач – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы знаем, что такое патриотизм, а как вовлечь в эту работу молодежь? Это наша проблема, наша недоработка, что мы не нашли пока соответствующие подходы. Мы должны научиться вести диалог с молодежью, вести разъяснительную работу», – констатировал татарстанский лидер.

Минниханов также призвал активнее вовлекать образовательные учреждения и молодежные организации в патриотическую повестку, в том числе развивать работу «Движения первых».

Кроме того, Раис республики напомнил, что 2026 год будет насыщен значимыми историческими и общественно важными датами. Это 85-летие с начала Великой Отечественной войны, Год воинской и трудовой доблести в Татарстане и Год единства народов России. Эти события, по его словам, должны стать основой для масштабной патриотической работы и сохранения исторической памяти.

«Перед нами стоит задача достойно провести все запланированные мероприятия, сохраняя память о героическом прошлом и укрепляя единство народов», – отметил Раис РТ.

Он добавил, что все проводимые инициативы должны шире освещаться в средствах массовой информации, а также находить отражение в культурной и творческой сфере, включая театры и концертные площадки.