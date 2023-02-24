Минниханов назвал ситуацию с благоустройством зоной ответственности глав районов

На традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, обсуждалось согласование схем благоустройства общественных пространств. О ситуации рассказала глава Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчица отметила, что большинство районов ведет работу в рамках согласованных графиков. Более 40% схем загружено в систему по 11 муниципалитетам. При этом три муниципальных образования до сих пор не приступили к согласованию схем благоустройства, в основном это касается взаимодействия с дорожными службами. В числе отстающих — Чистопольский, Верхнеуслонский и Агрызский районы.

Рустам Минниханов по видеоконференцсвязи попросил представителей отстающих районов объяснить причины, из-за которых не ведется работа по согласованию схем благоустройства. Он подчеркнул, что это «зона ответственности глав муниципальных районов».

«Общественные пространства, благоустройство дворов — это очень востребованные программы. Это то, в чем нуждаются сегодня наши жители. Несмотря на сложности в экономике, мы имеем все ресурсы для реализации этой программы», — заверил Раис РТ.

Зиннатуллина также сообщила о результатах реализации программ по созданию современной городской среды с 2015 по 2022 год. В общей сложности 357 общественных пространств благоустроено. Всего воплощено в жизнь более 500 очередей реализации на сумму более 20 млрд рублей.

На эти цели было потрачено в том числе 11,67 млрд рублей по программе развития общественных пространств РТ, поступивших из республиканского бюджета, 7 млрд рублей по программе формирования комфортной городской среды РТ (из федерального и республиканского бюджетов), а также 2 млрд рублей грантовых средств по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2023 году планы программ по созданию современной городской среды включают 68 объектов (из них восемь — это проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) на общую сумму 2,94 млрд рублей, отметила глава Института развития городов РТ.

В январе-феврале в результате выездных мероприятий обследовано 90 объектов общественных пространств в 27 муниципальных образованиях — на предмет их содержания в зимних условиях. Учитывались такие критерии, как уборка пешеходных зон от снега, уборка от снега детских и спортивных площадок, а также вывоз и складирование снега. Кроме того, оценивались сохранность зеленых насаждений при уборке снега, сохранность и эксплуатация элементов освещения, своевременная уборка мусора, устранение следов вандализма.

По результатам обследований критику вызвало положение дел в Высокогорском, Верхнеуслонском, Лениногорском, Черемшанском и Пестречинском районах. Здесь качество содержания общественных пространств оценивается менее чем в 30 баллов. Не очищались от снега пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, зафиксированы факты порчи оборудования и малых архитектурных форм.

В завершение Наиля Зиннатуллина рассказала о работе системы «Парки Татарстана», представляющей собой единую базу благоустроенных общественных пространств. Цель системы — создание единой базы парков, оборудования, документов и подрядчиков, своевременное устранение дефектов, управление ремонтными работами с помощью учета и контроля, оценка качества работы организаций и так далее.