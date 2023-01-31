Минниханов назвал самые популярные культурные мероприятия в Татарстане

Среди культурных мероприятий у населения республики особой популярностью пользуются занятия в детских школах искусств и мероприятия в парках и скверах. Об этом на итоговой коллегии Министерства культуры РТ сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Анализ посещений культурных мероприятий показал, что наиболее популярными среди населения стали занятия в детских школах искусств, мероприятия в парках и скверах. Кроме того, в новогодние праздники стали особенно популярны Присутственные места, которые мы в прошлом году запустили как общественное пространство», – сказал руководитель РТ.

Он подчеркнул, что с каждым годом растет значимость учреждений культуры на селе. Так, в 2023 году будет построено пять новых сельских домов культуры.