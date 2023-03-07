Минниханов назвал районы, в которых не реализуется ни одного крупного инвестпроекта

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал районы, в которых не реализуется ни одного крупного инвестиционного проекта в сфере животноводства. Такая работа не проводится в Дрожжановском, Зеленодольском, Сармановском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, Менделеевском, Альметьевском, Лаишевском и Пестречинском районах, рассказал руководитель республики на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«В результате только один Кукморский район производит молока на 100 гектарах сельхозугодий больше, чем перечисленные девять районов вместе взятые. Татарстан — животноводческий регион», — заявил Минниханов.

Он отметил, что в Кукморском районе надои молока превышают 400 тонн в сутки, в Сабинском, Атнинском и Балтасинском районах они выше 300 тонн. «Для таких результатов в республике созданы все условия. Ежегодно выделяется поддержка на всех этапах — от приобретения племенного скота и реализации продукции животноводства до строительства высокотехнологичных комплексов и кормовых центров», — подчеркнул руководитель республики.

Эти инструменты поддержки, по его словам, доступны для всех, но не все фермеры ими пользуются. Например, в прошлом году в Дрожжановском и Камско-Устьинском районах не закуплено ни одной головы племенного скота.

«Еще одна проблема (будем надеться, что она временная) — сокращение поголовья и закрытие ферм. Так, в Чистопольском районе из-за ликвидации инвестором поголовья без работы остались жители пяти деревень. Аналогичная ситуация в Заинском, Зеленодольском, Новошешминском и Верхнеуслонском районах», — добавил Раис РТ.

В связи с этим Минниханов заметил, что сокращение поголовья может привести к оттоку населения из сел, поскольку животноводство — основное место работы сельчан. Кроме того, развитие этой сферы влияет на заработную плату, констатировал руководитель республики. «В районах, где снизилось поголовье, — низкая оплата труда», — уточнил он.

В качестве примера Минниханов назвал Апастовский район, где в прошлом году поголовье сократилось на 14%, а надои практически наполовину ниже, чем в среднем по республике. Заработная плата работников сельского хозяйства в этом муниципалитете на 30% ниже среднереспубликанского показателя.

«Такая же ситуация в Спасском, Рыбно-Слободском и Агрызском районах. Я понимаю, что здесь есть и объективные причины, но мириться с этим нельзя. Вы должны понимать, что животноводство — это источник доходов, рабочие места, доходы хозяйств», — заключил Раис РТ.