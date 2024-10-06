Минниханов назвал планы и подходы инженеров «КАМАЗ-Мастера» революционными

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил «КАМАЗ-Мастер» с успешным завершением сезона. Татарстанская команда стала победителем всех четырех этапов чемпионата России этого года. Встреча состоялась на спортивном полигоне Тарловка, рассказали в пресс-службе руководителя РТ.

Участниками мероприятия стали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие.

Николаев отметил, что заключительным этапом чемпионата стала баха «Холмы России», завершившаяся 29 сентября в Саранске. По итогам четырехдневных соревнования «КАМАЗ-Мастер» стал абсолютным лидером, заняв первые четыре строчки таблицы результатов. Перед этим спортсмены соревновались в гонках «Золото Кагана» и «Пески Арчеды» в Астраханской и Волгоградской областях, а также участвовали в ралли-марафоне «Шелковый путь-2024. Россия – Монголия».

Раис Татарстана лично протестировал модернизированные спортивные грузовики «КАМАЗ» семейства К5, которые произведены на санкционно устойчивой компонентной базе. Минниханов назвал машины «очень достойными», а подходы к работе специалистов, в частности решения по импортозамещению, — революционными.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Не только наши гонщики хорошо работают, но и вся инженерно-техническая служба. Вы находите решения по импортозамещению — это очень важно. Ваши дальнейшие планы и подходы, которые будут реализованы в ближайшее время, поистине революционные. Это мировой уровень. Желаю „КАМАЗ-мастер“ успешной работы. Вы — наша команда, мы вами гордимся и возлагаем на вас большие надежды. Республика всегда с вами!» — сказал он.

По словам Сергея Когогина, «КАМАЗ-Мастер» успешно справился со всеми поставленными перед ним задачами.

«„Дакар“, я вижу по результатам гонки, очень сильно потерял от отсутствия наших гонщиков, — уверен гендиректор КАМАЗа. — Наше присутствие меняло гонку, увеличивало конкуренцию».

Эдуард Николаев, в свою очередь, поблагодарил механиков, чья подготовка к соревнованиям и работа во время них помогли гонщикам преодолеть все спецучастки без остановок.

«Несмотря на непростое время и проблемы с запчастями, мы смогли удержаться весь сезон, побеждая во всех гонках сезона, — добавил он. — Мы совершенствовали машины, включая наш капотный грузовик, улучшали характеристики „КАМАЗов“, и они нас не подвели».