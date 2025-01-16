Минниханов назвал перспективные направления для сотрудничества РТ и Зимбабве

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После роста товарооборота Татарстана и Зимбабве в 2023 году в 2024-м произошло снижение показателей. В то же время у сторон есть множество направлений для развития связей, заявил на встрече с делегацией Зимбабве Раис Татарстана Рустам Минниханов. Мероприятие состоялось в Казанском Кремле, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Рустам Минниханов напомнил, что в разное время в Зимбабве поставляли татарстанские «КАМАЗы», вертолеты производства КВЗ.

«Наши вертолеты поставляются во многие страны мира. Так, в 2022 году с Управлением парков дикой природы Зимбабве подписаны контракты на поставку вертолетов в разных исполнениях», — отметил он.

Кроме того, перспективными направлениями для компаний являются энергетика, машино- и автомобилестроение, производство компонентов к ним, IT, медицина и фармацевтика.

В целом Татарстан является одним из ведущих и промышленно развитых регионов России. Основу экономики республики составляют добыча и переработка нефти, а также нефтехимия.

«Мы выпускаем полимеры, хорошо развито авиастроение — производство самолетов и вертолетов, а также двигателестроение. Наша республика — крупнейший производитель грузовых автомобилей, кроме того, мы производим суда, газо- и перекачивающие станции, компрессоры», — перечислил Минниханов.

Также он отметил развитие IT-сферы, новых материалов, робототехники, нано- и биотехнологий. Помимо этого, по стране регион признан крупным производителем сельхозпродукции.

Толчком для развития сотрудничества между Татарстаном и Зимбабве также может стать ежегодный Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Участие в мероприятии позволит обсудить вопросы сотрудничества и работы над совместными проектами, а также налаживанию деловых контактов.

«Приглашаем делегацию Зимбабве принять участие в этом форуме в мае», — обратился к гостям Раис Татарстана.

Еще одно перспективное направление — образование. Татарстан входит в число ведущих научных центров России, где ведутся исследования по передовым направлениям науки. Однако, отметил Минниханов, из 22 тысяч иностранных студентов в вузах Татарстана лишь 12 приехали в регион из Зимбабве.

«Ждем больше ваших студентов для учебы в наших вузах, — сказал он. — <...> У нас большая работа сегодня ведется с молодежью, и думаю, в области молодежной политики и спорта мы могли бы также активно сотрудничать».

Он выразил надежду, что встреча, состоявшаяся сегодня, позволит активизировать дальнейшее развитие татарстано-зимбабвийских связей в рамках сотрудничества России и Зимбабве. В том числе Раис Татарстана обратил внимание на необходимость обмена бизнес-делегациями.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр местного самоуправления и общественных работ Зимбабве Гарве Дэниэл, в свою очередь, поблагодарил руководство Татарстана за высокий уровень организации программы для делегации, ее насыщенность и продуманность. Затем он передал приветствие Президента Зимбабве господина Эммерсона Мнангагвы его коллеге — Президенту России Владимиру Путину.

«Мы понимаем, что отношения между Республикой Зимбабве и Российской Федерацией очень теплые. Мы ощущаем поддержку со стороны Российской Федерации. Лидеры нашей страны получили образование еще в СССР», — сказал Гарве Дэниэл.

Он вкратце рассказал о членах делегации — они представляют самые разные ведомства.

Делегация Зимбабве будет находиться с рабочим визитом в Татарстане до 19 января. В нее входят представители Министерства местного самоуправления и общественных работ, Министерства жилищного строительства и социальных услуг, Министерства здравоохранения и по делам детей, Министерства по расширению прав и возможностей, развития и профессиональной подготовке молодежи, а также представители администрации Президента Зимбабве.

В рамках визита им презентуют потенциал агропромышленного сектора Татарстана, в частности работу Агропромышленного парка РТ. Ожидается, что таким образом гости получат представление о работе АПК республики.

На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Зимбабве в Российской Федерации Грей Маронгве.