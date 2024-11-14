Минниханов назвал основные направления развития нефтегазохимического комплекса

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Приоритетные направления развития нефтегазохимии Татарстана на ближайшие годы обозначил сегодня Раис республики Рустам Минниханов на сессии «Россия и Китай в мировой нефтегазохимической индустрии» в рамках II форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ».

«Развитие средне- и малотоннажной химии, достижение технологического лидерства и увеличение объемов переработки, производимой в республике первичной полимерной продукции», - назвал направления Раис РТ.

Он также отметил, что в Татарстане ежегодно добывается свыше 35 млн тонн нефти и за прошлый год нефтепереработчики отгрузили продукцию на сумму около 1 трлн рублей. Отдельно Минниханов отметил, что в Татарстане в 2023 году было произведено более 14 млн тонн автобензина и дизельного топлива.

«Нефтегазохимический комплекс – драйвер экономики республики. По итогам прошлого года в Татарстане произведено 28% всего российского полиэтилена, порядка 40% синтетических каучуков и более 60% грузовых автомобильных шин», - продолжил Раис Татарстана.

По его словам, только за прошлый год в создание и модернизацию мощностей нефтегазохимического комплекса вложено 283 млрд рублей.

Переходя к газовой отрасли, Раис РТ подчеркнул, что при вводе более 3,4 млн квадратных метров жилья в год в республике очень высокий уровень газификации – 99,3%. Он также добавил, что в Татарстане эксплуатируется свыше 14,5 тыс. транспортных средств на газомоторном топливе. Кроме того, в республике работают два завода по сжижению природного газа, 47 газовых станций и 6 КриoАЗС.