Минниханов назвал одной из главных задач сохранение производств и рабочих мест

Решение задач социально-экономического характера в условиях санкций стало основной задачей власти всех уровней. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, одной из главных задач Президент РТ назвал сохранение производств и рабочих мест. Он отметил, что также следует обеспечить продовольственную безопасность, чтобы не допустить дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий, непродовольственных товаров первой необходимости. Рустам Минниханов поручил особое внимание уделять пресечению необоснованного роста цен.

Президент РТ отметил, что на федеральном и республиканском уровнях предпринимается меры по поддержке отраслей экономики и субъектов МСП, а также формированию новых логистических и производственных цепочек, расширению импортозамещения.

Заместитель Премьер-министра — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов доложил о мерах по обеспечению устойчивого развития республиканской экономики . Он сообщил, что наличие товаров первой необходимости мониторится ежедневно. В регулярном режиме идут поставки товаров в магазины и распределительные центры. Запасов на распределительных центрах достаточно для удовлетворения спроса.

Объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости. Для бесперебойной работы хлебобулочных предприятий и нужд социальной сферы в республике создан резервный фонд запаса сахара и муки. Чтобы избежать спекуляции, в ряде торговых сетей введены ограничения по закупке некоторых товаров в «одни руки».

Мидхат Шагиахметов также обратился к руководству районов и отраслевых министерств и призвал оперативно реагировать на рост цен и наличие товарных запасов. В случае необходимости обращаться в соответствующие органы — УФАС по РТ.

Министр подчеркнул, что одна из приоритетных задач на сегодня — стабильная ситуация на рынке труда. Численность зарегистрированных безработных на 11 марта текущего года составляет 10 тыс. 114 человек.

В связи с международными санкциями есть угроза, что на рынке труда возникнет напряженность, так как высвободятся работники предприятий, где используются иностранные комплектующие. Свою деятельность прекращают и приостанавливают ряд международных торговых сетей. В Татарстане в организациях с участием иностранного капитала работает около 93 тысяч человек.

«Министерству труда, занятости и социальной защиты республики необходимо проработать с федеральным министерством выделение финансовых средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, опережающего обучения. Два соответствующих проекта постановления Правительства РФ уже разработаны», — сказал Шагиахметов.