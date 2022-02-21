Минниханов назвал недоработкой качество уборки снега в Казани

В этом году в Татарстане выпало большое количество снега, и первоочередная задача стоит в очистке крупных магистралей. Тем не менее не стоит забывать и про дворовые территории, на уборку которых поступает очень много жалоб, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии Казгордумы.

«Жилищно-коммунальные вопросы — здесь наибольшее количество обращений граждан. В Казани жители в основном жалуются на качество коммунальных услуг и на платежи. Мы не можем не обратить на эти вопросы внимание. На вопросы благоустройства, вопросы содержания. Год оказался очень снежный, но жителю нужно куда-то доехать. Вопрос, что нужно в первую очередь почистить трассы, его не волнует. Тем не менее это нужно принимать, это пока наша недоработка», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана сегодня выступил на заседании Казанской городской думы, которое было посвящено итогам 2021 года и планам на 2022 год.