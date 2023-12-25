Минниханов назвал места в Татарстане с нераскрытым туристическим потенциалом

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Елабуге, Чистополе, Камском Устье, а также в Арском, Сабинском и Кукморском районах Татарстана есть уникальные природные и исторические объекты, туристический потенциал которых в будущем предстоит раскрыть. Об этом сказал Раис РТ Рустам Минниханов, отвечая на вопрос «Татар-информа» о недооценных туристических местах республики.

«В нашей республике есть еще много замечательных мест. Елабуга, Чистополь, Тетюши, Билярск, Камское Устье, Арский, Сабинский и Кукморский районы, юго-восток Татарстана. Там располагаются уникальные природные, исторические, культурные объекты, которые готовы к приему туристов. У этих мест есть большой туристический потенциал, который нам еще предстоит раскрыть», — сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что республика уделяет особое внимание развитию туротрасли и эта работа окупается — поток туристов растет. Так, если в 2022-м их количество составляло 3,7 млн, то в этом году показатель уже превысил 4 млн.

«У Татарстана есть всё для развития внутреннего туризма — богатая история, уникальные культурные и исторические объекты, красивейшая природа», — подчеркнул Раис РТ.

По его словам, необходимо максимально использовать меры поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части развития туристической инфраструктуры по всей республике, увеличения количества загородных объектов отдыха — глэмпингов, автокемпингов, современных баз отдыха, создания инвестплощадок для строительства новых гостиниц в туристических центрах республики.

Он напомнил, что таким образом на федеральном уровне был поддержан проект по созданию новой туристической территории «Лаишево», благодаря которому на берегу Камы появится круглогодичный курорт.

Кроме этого, в регионе развивается ряд направлений для привлечения туристов — это и «Великий Волжский путь», один из маршрутов которого охватывает Татарстан, Чувашию и Марий Эл, и межрегиональные туристические перевозки по Волге.