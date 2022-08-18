Минниханов назвал Кукморский район примером в вопросах кормозаготовки

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Кукморский район. Во время облета района вместе с главой Минсельхозпрода РТ Маратом Зяббаровым он осмотрел, как идет уборка полей, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По прибытии прошла встреча с сельчанами, задействованными в уборке. Глава района доложил, что на сегодня убрано 45% площадей. Собирают порядка 42 центнеров с га.

Также ведется активная работа по строительству кормоцентров, их планируют запустить в каждом поселении. Марат Зяббаров отметил, что район является одним из показательных в республике.

Рустам Минниханов призвал не терять темпов, особенно в вопросах кормозаготовки. Он отметил, что Кукморский район в этой части является примером.

Президенту представили один из успешных примеров организации сельхозпроизводства — мини-молочный парк «Монокорм», возведенный по муниципальной программе «Возродим родное село». Чистая прибыль в месяц достигает миллиона рублей. Ферма вмещает 144 головы крупного рогатого скота, построено шесть коровников. Все они находятся в аренде.