Минниханов назвал исторический центр Казани главным достоянием города

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность сохранения исторического центра и культурного наследия Казани. По его словам, именно история и архитектурные памятники формируют уникальный облик города и делают его привлекательным для туристов.

«Каждый город славен чем-то своим. Для нас главным достоянием является исторический центр. Люди хотят увидеть то, что было, поэтому важно сохранить это», – сказал Минниханов на форуме.

Он отметил, что сохранение исторических объектов требует баланса интересов власти и защитников наследия. При этом развитие города позволяет сочетать современность с историческим обликом, создавая комфортные условия для жителей и гостей Казани.

В столице Татарстана 18 и 19 августа пройдет III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». На эти два дня МВЦ «Казань Экспо» превратится в ключевую площадку для обмена профессиональным опытом в сфере управления территориями и цифровизации строительства и местом для деловых дискуссий, сообщают организаторы события.

Участниками форума станут представители стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, делегаты 65 регионов России. С докладами и лекциями выступят 2,5 тыс. спикеров. С учетом онлайн-формата общее количество участвующих в мероприятии превысит 7 тыс. человек.

На протяжении двух дней на площадке форума пройдут практические мероприятия, посвященные факторам успешности и предикторам проблем умного города с разбором международных кейсов, инновациям в строительных технологиях, их роли в развитии современной городской полицентричности. В ходе дискуссий будут обсуждаться перезагрузка девелопмента, кадровый фундамент цифровой революции и подготовка профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения.

В рамках событий организуют Международный камп АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» – крупнейшее в России международное мероприятие в формате проектно-образовательного интенсива. Участие в кампе в офлайн-формате примут 100 молодых специалистов.