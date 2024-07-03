Минниханов дал старт инвестиционным проектам на площадке Свияжского центра

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Раис Татарстана Рустам Минниханов, основатель, учредитель концерна «Дорхан» Александр Ханин и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев дали старт новым инвестиционным проектам компании. Все произошло на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

Как сообщается на официальном портале РТ, «Дархан» запустил строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из минераловатных плит мощностью до 70 тыс. тонн продукции в год. Также планируется строительство логистического комплекса площадью 100 тыс. кв. м.

Как сказал Минниханов, «Дорхан» является давним стратегическим партнером Татарстана. Компания уже реализует в РТ несколько своих проектов.

«Отрадно, что компания продолжает развиваться. Завод теплоизоляционных изделий из минеральной ваты - это производство, направленное на импортозамещение, продукция востребована на строительном рынке. Новый логистический комплекс также является знаковым проектом», - сказал руководитель республики.

Ханин тем временем поблагодарил руководство Татарстана за поддержку компании при реализации инвестпроектов.

Напомним, в Татарстане работают два подразделения «Дорхан» в Лаишевском районе. Первый завод по производству воротных и роллетных систем открыли еще в 2012-м. С 2021 года действует индустриальный парк «Дорхан», на котором работает два завода по производству металлоконструкций и блочно-модульных зданий.