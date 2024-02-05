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Общество 5 февраля 2024 14:01

Минниханов назначил Ольгу Павлову членом Общественной палаты Татарстана

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Минниханов назначил Ольгу Павлову членом Общественной палаты Татарстана
Ольга Павлова
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом назначил заслуженного тренера РФ Ольгу Павлову, ранее бывшую депутатом Государственной Думы России VII созыва, членом Общественной палаты РТ.

«Утвердить членом Общественной палаты Республики Татарстан Павлову Ольгу Ивановну — советника председателя общественно-государственной организации „Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ Республики Татарстан“», — говорится в документе, опубликованном на сайте руководителя региона.

Общественная палата Татарстана состоит из 60 человек. Треть от общего числа ее членов, 20 человек, утверждается Раисом РТ.

#Рустам Минниханов #Ольга Павлова #Общественная палата РТ
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