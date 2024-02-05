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Минниханов назначил Ольгу Павлову членом Общественной палаты Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом назначил заслуженного тренера РФ Ольгу Павлову, ранее бывшую депутатом Государственной Думы России VII созыва, членом Общественной палаты РТ.
«Утвердить членом Общественной палаты Республики Татарстан Павлову Ольгу Ивановну — советника председателя общественно-государственной организации „Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ Республики Татарстан“», — говорится в документе, опубликованном на сайте руководителя региона.
Общественная палата Татарстана состоит из 60 человек. Треть от общего числа ее членов, 20 человек, утверждается Раисом РТ.
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