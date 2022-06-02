Минниханов назначил нового постпреда Татарстана в Азербайджане

Постоянным представителем Татарстана в Азербайджане стал Мурад Гадыльшин. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов, документ опубликован на сайте руководителя республики.

«Назначить Гадыльшина Мурада Асфандиаровича постоянном представителем Республики Татарстан в Азербайджанской Республике сроком на три года», — сказано в тексте указа.

Мурад Гадыльшин в 1998 году занимал пост первого заместителя главы администрации Вахитовского района Казани — префекта территории «Казанский посад». Затем с 1998 по 2005 год работал на должности первого заместителя главы администрации столицы Татарстана.

С 2006 по 2009 год был ответственным от Республики Татарстан за взаимодействие со Всемирным банком, а затем стал депутатом Государственного Совета РТ IV созыва, председателем Комитета по бюджету, налогам и финансам (с 2009 по 2014 года). С 2016 по 2021 год являлся депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва.

Ранее от должности постоянного представителя Татарстана в Азербайджане по собственному желанию был освобожден Альфред Закиров, занимавший этот пост с 2013 года.