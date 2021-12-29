Минниханов: Наука и образование Татарстана — наше конкурентное преимущество

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную предновогоднюю встречу с ректорами вузов и руководством научных организаций республики. На мероприятии обсуждались итоги года в научно-образовательном комплексе РТ, а также планы на 2022 год, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов подчеркнул, что в 2021 году республика внесла значительный вклад в научно-технологическое развитие России, поэтому проходящее мероприятие — удобная возможность обсудить вопросы, волнующие каждого представителя сферы.

Татарстан является одним из лидеров в Ассоциации инновационных регионов страны по числу научных организаций, действующих на территории региона, рассказала участникам вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Также республика входит в топ-10 субъектов по изобретательской активности. По ее словам, за последние три года «Татнефтью» и КАМАЗом было подано максимальное количество заявок на изобретение полезной модели. Из вузов чаще всего участвовали КНИТУ-КАИ, КГАСУ и КФУ.

Также в 2021-м в Татарстане были проведены все национальные и республиканские мероприятия в рамках Года науки и технологий.

Фазлеева напомнила, что вузы республики принимают активное участие в федеральных программах по укреплению научной инфраструктуры. К примеру, казанский научный центр РАН, КФУ и КГЭУ смогут создать шесть молодежных научных лабораторий, которые помогут омолодить кадровый потенциал в научной сфере.

Кроме того, по поручению Президента Татарстана началась работа над программой научно-технологического развития РТ. Ее реализация позволит объединить усилия университетов, учреждений науки, предприятий реального сектора экономики и региональные органы исполнительной власти.

Также перед участниками встречи выступил помощник Президента РТ Альберт Гильмутдинов. Он сообщил, что в 2021 году в РТ был проведен аудит научно-образовательного комплекса, в котором приняли участие федеральные эксперты. Проведенные мероприятия выявили ряд общих проблем науки и образования РТ, к примеру эксперты предложили повысить эффективность инструментов координации научной деятельности, активнее развивать международную кооперацию, наращивать уровень предпринимательских навыков и активностей.

Резюмируя сказанное, Президент Татарстана подчеркнул, что, несмотря на высокие результаты, республика не должна останавливаться на достигнутом. «Нам важно понимать где мы находимся, сравнивать себя с лучшими. Если мы не будем конкурировать с лучшими университетами — у нас никогда ничего не будет», — заметил он.

В заключение Рустам Минниханов предложил подготовить индивидуальную стратегию по каждому из вузов Татарстана, так как «научно-образовательный комплекс — это наше конкурентное преимущество». У Татарстана имеется потенциал в разных направлениях: инженерном, химическом, спортивном и культурном, поэтому очень важно продолжать его развитие.