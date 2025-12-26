Минниханов: научно-образовательный комплекс Татарстана показал достойные результаты

Фото: rais.tatarstan.ru

Несмотря на непростой 2025 год, научно-образовательный комплекс Татарстана продемонстрировал достойные результаты работы. Об этом на встрече с руководителями организаций научно-образовательного комплекса республики сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба руководителя республики.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Мероприятие традиционно проходит в преддверии Нового года.

«Республика в очередной раз подтвердила статус центра притяжения для талантливой молодежи со всего мира, а Казань – одной из студенческих столиц России», – отметил лидер республики.

Он сообщил, что численность обучающихся достигла 155 тыс. человек, из них 20 тыс. – иностранцы. Кроме того, число занятых научными исследованиями и разработками в Татарстане выросло и приблизилось к отметке в 17 тыс. человек.

В 3 раза вырос объем внутренних затрат на исследования и разработки в Татарстане за прошедшие 5 лет. Отмечается, что республика занимает одну из лидирующих позиций в ПФО – в расчете на каждого татарстанского ученого сегодня приходится более 3 млн рублей в год.

«Татарстан, как регион из первой тройки Национального рейтинга научно-технологического развития, и далее будет наращивать набранную динамику», – заверил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что положительные изменения стали возможны благодаря активному участию вузов и научных организаций в национальных проектах и программах, а также благодаря системной научно-технической политике республики, центром ответственности которой является Академия наук Татарстана. В частности, шесть вузов региона участвуют в программе «Приоритет-2030», а Казанский федеральный университет входит в наиболее престижную группу получателей федеральных грантов.

В республике успешно работают 6 федеральных передовых инженерных школ, а также принято решение о поддержке создания еще двух инженерных школ регионального уровня.

«Рассчитываем, что они пополнят перечень федеральных передовых инженерных школ, работающих в нашей республике», – отметил Раис Татарстана.

Отдельное внимание уделяется национальным проектам технологического лидерства. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» Казанский технологический университет получил право на создание Центра инженерных разработок «Азотосодержащие соединения» и федеральные субсидии на подготовку высококвалифицированных кадров.

КФУ приступил к разработке импортозамещающих катализаторов и реагентов для нефтегазодобывающей отрасли, а КНИТУ-КАИ выиграл грант Минпромторга РФ на создание установки для производства порошков для аддитивных технологий и стал якорным резидентом научно-производственного центра по беспилотным авиационным системам.

Минниханов подчеркнул, что университетам нужно и дальше расширять участие в проектах, направленных на достижение технологического лидерства страны. Он также напомнил о подготовке заявки Татарстана на создание многофункционального научно-образовательного кампуса в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Инициатива уже получила одобрение Президента России, и сейчас ключевая задача – качественно подготовить необходимые материалы.

Раис республики отметил значимую поддержку федерального центра и рассказал о республиканских мерах стимулирования науки. Среди них – конкурсы фундаментальных и прикладных исследований Фонда науки и технологий, гранты для постдоков и образовательная программа «Школа завлабов», которая, по его словам, уже доказала свою эффективность.

В числе приоритетных задач – развитие научно-образовательной инфраструктуры, формирование квалифицированного заказа на НИОКР и сохранение лидерских позиций Татарстана в научно-технологических рейтингах.

Председатель Совета ректоров вузов Татарстана, ректор КФУ Ленар Сафин сообщил, что университет сосредоточил работу на трех стратегических проектах. Один из них – «Создание технологий разработки нетрадиционных ресурсов углеводородов» – вышел на устойчивую траекторию развития с ежегодным объемом НИОКР около 1 млрд рублей и ростом более 20% в год.

По его словам, недавно был выигран тендер на $600 тыс. на проведение пилотных испытаний реагентов КФУ во Вьетнаме.

Кроме того, КФУ сформировал университетский биомедицинский кластер и планирует создать Центр внедрения клеточных технологий в лечении онкологических заболеваний.

О деятельности Казанского научного центра РАН доложил его директор Алексей Калачев. Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов рассказал о ходе реализации программы научно-технологического развития республики, участии вузов в национальных проектах и перспективах «Республиканской школы завлабов».

В завершение встречи ректоры подвели итоги года и обсудили планы на будущее. Рустам Минниханов вручил Ленару Сафину медаль «100 лет образования ТАССР» за существенный вклад в развитие социально-экономического потенциала Татарстана и многолетний плодотворный труд.